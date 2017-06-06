Законопроект о необходимости вступления Украины в НАТО могут рассмотреть уже сегодня – Парубий

Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)» (№6470).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 260 народных депутатов из 374, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеЧерногория официально стала 29-м членом НАТО

Председатель ВР Андрей Парубий, который является одним из авторов проекта закона, отметил, что парламент может уже сегодня рассмотреть этот законопроект.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины» относительно вступления государства в НАТО.