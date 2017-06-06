Законопроект о необходимости вступления Украины в НАТО могут рассмотреть уже сегодня – Парубий

14:15, 06 июня 2017
Политика
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Депутаты включили в повестку дня сессии законопроект о необходимости закрепления членства Украины в НАТО.

За это решение проголосовали 260 народных депутатов из 374 / фото УНИАН

 Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)» (№6470).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 260 народных депутатов из 374, зарегистрированных в сессионном зале.

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Председатель ВР Андрей Парубий, который является одним из авторов проекта закона, отметил, что парламент может уже сегодня рассмотреть этот законопроект.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины» относительно вступления государства в НАТО.

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Теги: #Украина и НАТО#Парубий о НАТО