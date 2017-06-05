Парубий предложил законодательно закрепить необходимость членства Украины в НАТО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выступил с инициативой закрепить на законодательном уровне положения о том, что членство Украины в НАТО является приоритетом государственной внешней политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, такое мнение Андрей Парубий высказал после посещения на прошлой неделе Парламентской Ассамблеи НАТО в Тбилиси и за "очень плодотворными результатами общения с союзниками и партнерами из Альянса".

Также председатель парламента заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 6470, которым предлагается внести изменения в закон «Об основах внутренней и внешней политики» и в закон «Об основах национальной безопасности Украины».

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«Напомню, что в этом году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. Принятие такого закона - это важный знак для наших союзников! Я обратился к фракциям с тем, чтобы принять этот закон в ближайшее время », - отметил Парубий.

«НАТО - это гарант безопасности во всем свободном мире. НАТО - это единственная сила в мире, способная остановить агрессивную путинскую Россию. Украина станет членом НАТО », - добавил спикер.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина и Грузия должны стать 30-м и 31-м членом НАТО.

«Такой я вижу свою цель как политика, и именно поэтому я уже 10 лет занимаюсь политикой - всегда только в пронатівській и проевропейской команде», - отметила она на своей странице в Facebook.