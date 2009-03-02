Мороз создал новую партию

В Украине создана Партия детей войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, решение о ее создании принял 1 марта учредительный съезд Партии детей войны.

В работе съезда приняли участие 69 делегатов. На съезде были утверждены устав и программа партии. Лидером Партии детей войны был единогласно избран Анатолий ПАЧЕВСКИЙ - Герой Украины, депутат Винницкого областного совета, проинформировали в СПУ.

Выступая перед делегатами съезда, А.ПАЧЕВСКИЙ сказал, что у политической партии больше возможностей влиять на власть, чем у общественных организаций, поэтому на местах дети войны требуют более серьезной политической поддержки. «За свои права надо бороться, бороться эффективно, поэтому было принято решение о создании Партии детей войны», - сказал он.

На съезде также выступил лидер социалистов Александр МОРОЗ, который отметил, что «идея создания такой партии родилась в СПУ и вызревала уже давно - это закономерно, учитывая, что именно социалисты являлись и являются единственной политической силой, последовательно отстаивающей права детей войны». По словам А.МОРОЗА, «сегодня многие политические силы - БЮТ, КПУ - пытаются присвоить себе лавры по защите этой категории граждан». «Поэтому мы и создали партию, чтобы сказать: «Это наше дело. И точка», - заявил он.

А.МОРОЗ также не исключил, что СПУ и Партия детей войны могут создать предвыборный блок. Лидер СПУ отметил, что членами новосозданной партии могут стать не только дети войны, но и все, кто разделяет идеи социально справедливого общества.

А.МОРОЗ уверен, что социалисты и дети войны смогут совместно идти на досрочные выборы, чтобы сменить неэффективную власть. «Сменим премьера - и все будет хорошо. Заставим власть считаться с детьми войны, обяжем правительство выполнять принятые законы», - подчеркнул глава Соцпартии.

Съезд также утвердил лозунг Партии детей войны: «Добились принятия закона - добьемся его выполнения!», и логотип партии. В качестве логотипа выбран знаменитый памятник советскому воину - освободителю, с девочкой на руках, стоящий в Трептов-парке, в Берлине. Эта эмблема будет и на малиновом флаге новой партии.

Учредители уверены, что Партия детей войны сможет более эффективно защищать законные права этой категории граждан, о которых забыло государство, и объединит людей разных политических взглядов, подчеркнули в СПУ.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Президиум Всеукраинской общественной организации „Защита детей войны” заявил, что намерения по созданию партии на базе объединения являются провокацией против всех детей войны и преследуют единственную цель – расколоть общественную организацию и не дать возможности детям войны единым фронтом бороться за свои права.

“К сожалению, ощущая вкус возможных досрочных выборов в Верховную Раду Украины, отдельные партии - политические банкроты хотят себя реанимировать через детей войны, въехав на их плечах в парламент”, - говорится в заявлении.