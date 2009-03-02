Волков дает «100%, что будет другой президент»

«Я Вам даю 100%, что будет другой президент», – заявил в эфире Радио Свободапредседатель Всеукраинского народного конгресса, президент Института политического анализа и социального прогноза Александр Волков, говоря о крайне ослабленных позициях нынешнего Президента Виктора Ющенко.

По его словам, у Виктора Януковича шансы стать следующим Президентом Украины сегодня наибольшие.

Александр Волков считает, что Юлия Тимошенко войдет во второй тур. Но на этом может все и закончиться, поскольку у Тимошенко огромные проблемы с командой, она не может сегодня подобрать себе специалистов. «Поэтому очень большой вопрос ее победы во втором туре», – отметил Волков.

Он также заметил, что Арсений Яценюк будет иметь шансы на победу не на ближайших президентских выборах, а через один избирательный срок.

«Что касается Яценюка, то он набирает сейчас очень сильно, он набирает от 1% до 1,5% в месяц. Но я думаю, что он как-то подойдет и на этом остановится. Во-вторых, я не думаю, что он войдет во второй тур, потому что ему нужно будет все-таки искать какую-то поддержку или у Януковича, или у Тимошенко для своей последующей карьеры. Через срок, я думаю, что Яценюк будет одним из главных претендентов на должность Президента», – заявил Александр Волков.