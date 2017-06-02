Польша в Совбезе ООН будет активно обсуждать ситуацию в Украине – Ващиковский

Польша в Совете безопасности Организации Объединенный Наций будет активно обсуждать ситуацию в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Витольд Ващиковский, комментируя решение об избрании Польши непостоянным членом Совета безопасности ООН, передает Польское Радио.

«Мы хотели бы, среди прочего, участвовать в решении проблем Африканского континента. Конечно, также будем оставаться активными в вопросах, связанных с нашим непосредственным соседством, в частности, с ситуацией в Украине», - отметил он.

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По его словам, также Польша планирует обсуждать в рамках Совбеза терроризм, преступления против человечности, несоблюдение принципов международного права.

Ващиковский напомнил, что Польша уже в шестой раз избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Генеральная ассамблея организации сегодня поддержала кандидатуру Польши на непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2018-2019 годах.

Вместе с Польшей - на 2018-2019 годы были избраны: Кувейт, Экваториальная Гвинея, Перу и Республика Кот-д'Ивуар.

Как сообщал УНИАН, Польша с января 2018 года заменит Украину среди непостоянных членов Совета безопасности ООН.

Украина была избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы в октябре 2015 года.