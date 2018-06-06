События недели: версия читателей УНИАН – громкое покушение на "убийцу" Путина, унижение Кремля в Париже и победа над "Газпромом" в Стокгольме

Одной из центральных тем недели стало неудачное покушение в центре Киева на уроженца Чечни, россиянина Адама Осмаева. ФСБ РФ обвиняла его и в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и в более вопиющем преступлении – подготовке покушения на самого Владимира Путина.

Украинская история Адама Осмаева началась в 2012 году со взрыва в квартире в Одессе из-за неосторожного обращения со взрывчаткой. Осмаева, обвиненного в терроризме и подготовке покушения на Путина, судили в Украине и хотели экстрадировать в Россию, но его адвокаты доказали ЕСПЧ, что мужчина подвергся давлению и пыткам, и экстрадиции не последовало. Другому фигуранту этого дела не повезло – после выдачи его РФ мужчина был приговорен к 10 годам заключения.

Дальше в Украине случился Майдан, Янукович сбежал к своему дружку Путину, а одесский суд снял с Осмаева обвинения по «террористическим» статьям, оставив только срок за подделку документов и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами. Этот срок Осмаев отсидел еще в СИЗО, поэтому вышел на свободу прямо из зала суда, и, вместе со своей супругой Аминой Окуевой, ушел добровольцем на Донбасс, где стал командиром миротворческого батальона имени Джохара Дудаева (кроме того, Осмаев и Окуева служили в добровольческом батальоне «Киев-2»). Как защитник Украины Амина Окуева получила из рук главы МВД Украины Арсена Авакова наградной пистолет Макарова, который, впоследствии, сыграет решающую роль в спасении жизни ее мужа.

С предисловием, вроде, все понятно, теперь вернемся к текущим событиям. Покушение на Адама Осмаева произошло вечером 1 июня на встрече с человеком, который представился журналистом французской газеты Le Monde. Редакция издания якобы захотела сделать с этой семейной парой цикл интервью.

Встреча Осмаева и Окуевой с «журналистом» проходила в машине. Со словами о подарке, который им понравится, киллер достал пистолет Глок и открыл огонь по Адаму. Его супруга Амина, не растерявшись, выхватила свой наградной пистолет Макарова и открыла ответный огонь по киллеру.

В итоге – двое тяжело раненых. На данный момент мужчины находятся в больнице под присмотром врачей. У Адама три ранения, повреждена печень, диафрагма и удалена часть легкого, у киллера – четыре ранения, одна из пуль застряла в позвоночнике.

По словам советника Авакова, нардепа Антона Геращенко, следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения, но, на данный момент, наиболее очевидными выглядят две. Первая – чеченский след, который, как сообщил Геращенко, будут активно раскручивать российские пропагандисты. Вторая – это попытка хорошо продуманного и организованного заказного убийства, подготовленного заранее внедренным в Украину киллером, завербованным российскими спецслужбами.

В свою очередь, еще один советник Авакова Зорян Шкиряк заявил, что не имеет сомнений - это преступление было спланировано и подготовлено спецслужбами РФ. По его словам, это покушение является продолжением «российского террора против Украины», в рамках которого уже были убиты журналист Павел Шеремет и экс-нардеп Госдумы Денис Вороненков.

В СБУ пока произошедшее комментируют более осторожно, отмечая, что, на данный момент, не располагают подтвержденными данными о возможной причастности к преступлению российских спецслужб. Будем надеяться, что выжившего киллера охраняют надежно и в скором времени все прояснится.

Кстати российские СМИ уже начали писать о «чеченском следе». Сообщается, что нападавшим на Осмаева и Окуеву оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», по совместительству - личный киллер Кадырова. Косвенно эту версию подтвердила и Амина Окуева, по словам которой «киллер оказался очень непростой штучкой - на ошметках его совести много убийств чеченцев, в том числе, и в Европе».

Как бы то ни было, нельзя не отметить, что Украина, в последнее время, стала каким-то проходным двором: киллеры свободно разгуливают в наших городах, позволяя себе под носом у СБУ убивать журналистов и политиков разнообразными способами. Пора бы уже как-то прекращать это безобразие.

Еще одной, заинтересовавшей наших читателей темой, стал визит Путина в Париж, в гости к новоизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону, с которым у обитателя Кремля, видимо, учитывая слишком явную поддержку, оказываемую Москвой сопернице Макрона по президентской гонке Марин Ле Пен, изначально все как-то не сложилось.

По итогам совместной пресс-конференции стало понятно, что общего языка найти не удалось. Макрон прямо предупредил о возможном новом усилении санкций, если Россия не возьмется за ум и не приструнит своих марионеток на Донбассе. Не остановившись наэтом, Макрон публично фактически унизил Путина, без стеснения обвинив российские государственные СМИ Russia Today и Sputnik в распространении лживой пропаганды. Путину оставалось только стоять и покорно выслушивать подобные заявления, но было это ему крайне неприятно. Ответил Путин только на угрозы о санкциях, заявив, что санкции против России никак не помогут улучшению ситуации в Украине, и призвал их отменить.

Вместо Путина защищать российских пропагандистов пришлось вечно грустному главе российского МИДа Сергею Лаврову. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российские Russia Today и Sputnik в распространении лживой пропаганды «по инерции», которую «развязала» администрация Обамы.

Наиболее любопытным из всех анализов этой встречи, на мой взгляд, стал анализ психоэмоционального состояния Макрона и Путина на их совместной пресс-конференции. По данным аналитиков, в эмоциях Путина преобладала грусть, тогда как у Макрона диапазон колебаний настроения был более широким: от презрения до радости.

А самым забавным в поездке Путина во Францию стало его заявление о том, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была «русской».

«Просвещенная французская публика знает о русской Анне – королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании», - сказал Путин.

Не знаю, как там просвещенная французская публика, но украинская отреагировала незамедлительно, напомнив о том, что во времена Анны Ярославны на месте Москвы в болоте еще лягушки квакали и обвинив Путина в попытке похитить Анну для российской истории на глазах у всей Европы. В МИД Украины тоже не стали себя сдерживать, съязвив, что, раз Путин назвал княгиню Анну Ярославну «русской», то и мы вполне можем себе позволить называть Пушкина украинцем, поскольку свой творческий гений он развивал, в том числе, посещая Одессу и Крым.

Очень надеюсь, что после ухода Путина, возвращения Крыма и Донбасса и выздоровления российского общества с последующими извинениями перед украинцами, самым плохим в наших отношениях будет беззлобное соседское переругивание по поводу исторических персонажей.

На этой неделе не прошла незамеченной нашими читателями и радостная весть из Стокгольма, где арбитражный суд вынес решение по делу о взаимных исках «Нафтогаза» и «Газпрома» (с рекордными для этого суда суммами), которые пребывали на рассмотрении с 2014 года. Так, со стороны «Нафтогаз» «Газпрому» были выдвинуты претензии на сумму около 30 миллиардов долларов, в свою очередь, «Газпром» требует с «Нафтогаза» почти 50 миллиардов долларов.

Стокгольмский арбитраж, обращение в который, в случае споров, было прописано в контракте между компаниями, удовлетворил требование «Нафтогаза» по трем ключевым пунктам:

- Принцип «бери или плати» - отменен. Это те кабальные условия контракта, по которому Украина должна была каждый год покупать 52 млрд кубов газа, или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем.

- Удовлетворено требование украинской стороны о пересмотре цены на российский газ по заключенному в 2009 году контракту, с учетом рыночных условий. Формула цены пересмотрена с 2014 года.

- Полностью отменен запрет на реэкспорт российского газа украинской стороной.

В МИД Украины решение Стокгольмского арбитража считают «однозначной победой», а Порошенко назвал это важным шагом на пути к энергетической безопасности. При этом он не забыл упомянуть, что не имеет к этому контракту никакого отношения, поскольку это был «принцип, навязанный Украине Россией и безответственно принятый украинскими переговорщиками в 2009 году», из-за которого «миллионы украинцев были ограблены на миллиарды долларов».

Здесь, правда, надо отметить, что это решение суда отнюдь не гарантирует ограбленным украинцам снижения цены на газ, как кто-то уже было понадеялся. Кто интересуется этой темой более плотно, рекомендую наш материал «Оплеуха Газпрому», в котором кратко и понятно объясняются ключевые моменты.

На этом фоне наши читатели пропустили печальную новость от «Укрзализныци», которой, видимо, сколько цены на билеты не повышай, все мало будет. Не удовлетворившись предыдущим ростом стоимости пассажирских перевозок, наши «зализнычники» решили преподнести украинцам неприятный сюрприз в период летних отпусков и сообщили о намерении еще немного поднять цены - на 15-25%. Но тут же поспешили успокоить взволновавшуюся общественность, мол, полную индексацию проводить не будут и подходить к повышению цен будут выборочно – на самых популярных направлениях. Утешение, конечно, сомнительное. А, такими темпами, украинцы скоро массово пересядут на самолеты.

Не заинтересовались наши читатели и безобразной историей, произошедшей во Львове, где так называемые активисты патриотических организаций сорвали сессию львовского облсовета. «Активисты» требовали от местных депутатов принять обращение к Порошенко и Раде относительно принятия закона «Об амнистии в 2016 году», который так и не был подписан президентом. Но, не дождавшись рассмотрения данного вопроса депутатами, около 50 человек, прорвав кордон охраны и полиции, с разных ходов ворвались в сессионный зал и забросали его дымовыми шашками.

Посмотрев на физиономии этой школоты, невольно задаешься вопросом, почему эти дети не в школе и как давно они получали от своих родителей ремня.

С подобными выходками пора что-то делать, а выражение своих требований и проведение акций протеста переводить в какое-то цивилизованное русло (особо ретивым «активистам» нужно давать по рукам). Иначе добром это не закончится.

В общем, дорогие читатели, присматривайте за своими детишками, у кого они есть. Быть может, в тот момент, когда вы думаете, что ваши играют в компьютерные игры, они играют с дымовыми шашками и громят облсоветы.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН