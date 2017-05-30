Обама виноват: Лавров прокомментировал слова Макрона о пропагандистах RТ и Sputnik

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российские Russia Today и Sputnik в распространении лживой пропаганды по «инерции», которую «развязала» администрации Обама.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Я думаю, что здесь, в этих оценках, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других стран, в том числе в Европе. И из этой инерции наши западные партнеры никак не могут выбраться», - отметил Лавров.

При этом он подчеркнул, что «фактов нет».

Он заявил, что по мнению независимых британских структур, в деятельности Russia Today и Sputnik «никаких нарушений журналисткой этики обнаружено не было».

«Самое главное во всех этих обвинениях в самых разных направлениях - мы не видим ни одного конкретного факта – ни про хакеров, ни про какие-то закулисные дела по вмешательству в выборы чуть-ли не всех стран западного мира, ни по вопросу, который связан с обвинениями в нарушении прав представителей ЛГБТ в Чечне или на другой части РФ», - отметил Лавров.

По его словам, если будут фамилии и факты, то «наши ответы будут конкретными».

«Никакого отношения к подавляющему большинству обвинений мы вообще не имеем. Если что-то и есть конкретное – предъявите факт», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Французской Республики Эммануэль Макрон обвинил российские средства массовой информации Russia Today и Sputnik в распространении лживой пропаганды.

«Я могу иметь идеальные отношения с зарубежными журналистами, если они журналисты. Политические деятели имеют ответственность говорить правду, если кто-то распространяет клевету, то это уже не журналисты», - заявил Макрон, отвечая на вопрос о проблемах получения некоторыми российскими журналистами аккредитации от его избирательного штаба во время недавней президентской кампании.

«Russia Today и Sputnik распространяли ложную информацию и клевету, и я считаю, что им не было места в моем штабе во время предвыборной кампании», - заявил президент Франции.

Он сказал, что во время избирательной демократической кампании «некоторые так называемые СМИ действовали под влиянием каких-то политических интересов».

«Russia Today и Sputnik не вели себя как пресса, как журналисты. Они себя вели как органы воздействия, как органы пропаганды, лживой пропаганды», - подчеркнул Макрон.