Макрон пригрозил Путину усилением санкций из-за войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет проведения новой встречи в рамках "нормандского формата" по Украине и предупреждает о возможном усилении санкций. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Версальском дворце, которую транслировал телеканал France 24.

Читайте такжеУкраина завтра в Берлине поднимет вопрос о невыполнении Россией Минских соглашений - МИДПрезидент Франции отметил, что во время переговоров с российским лидером украинская рассматривалась детально. Макрон добавил, что разговор касался так называемого Минского процесса. "Я думаю, что мы можем сказать, что мы намерены провести новый раунд переговоров в "нормандском формате" с Германией и Украиной", - сказал он.

При этом президент Франции добавил, что в рамках "нормандского формата" необходимо получить детальный отчет от ОБСЕ о ситуации на востоке Украины.

"Со своей стороны, я напомнил президенту Путину о своем стремлении достижения деэскалации конфликта в рамках "нормандского формата" и в рамках Минского процесса", - заявил Макрон.

"Я подтверждаю, что я говорил, что если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет. И я желаю, чтобы была деэскалация", - отметил Макрон, подчеркнув, что в этом контексте будет проведена дискуссия в "нормандском формате", которая позволит дать оценку ситуации.

Как сообщалось, в итоговом документе саммита "Большой семерки", который завершился в Италии, также речь шла о том, что при необходимости санкции против России будут усилены.