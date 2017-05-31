Путин vs Макрон: карта эмоций каждого из политиков во время встречи

29 мая президент России Владимир Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Анализ выступлений обоих президентов позволил определить доминантные эмоции и уровень их психо-эмоциональных колебаний.

Как выяснили аналитики Corestone Corp, Путин был более эмоционально нестабильным, чем Макрон, демонстрируя несколько больший диапазон колебаний настроения.



Однако при этом едва ли не единственной эмоцией, которую выражал президент России, была грусть. В то же время у Макрона были периодические всплески радости с высокими пиками.

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Для Макрона характерно преобладание положительных эмоций над отрицательными и большее эмоциональное разнообразие, чем у Путина. В частности, у Макрона довольно ярко выражены такие эмоции, как презрение, злость и удивление, которые почти отсутствуют в его российского коллеги.