Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что санкции против России никак не помогут улучшению ситуации в Украине, и призвал их отменить.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном в Версальском дворце, которую транслировал телеканал France 24.

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"Вы спросили: как санкции против России помогут нормализации кризиса на Юго-Востоке Украины? Никак не помогут. Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям СМИ Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений мировой экономики. Только отмена всяких ограничений, свободный рынок и свободная конкуренция, честная, не обремененная политическими соображениями и конъюнктурными инструментами, может помочь развитию мировой экономики", - отметил Путин.