В Севастополе два митинга: против Ющенко и против горсовета

В Севастополе на площади Нахимова сегодня одновременно прошли два митинга: митинг в поддержку обращения первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, и митинг, подвергший резкой критике деятельность горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, первый митинг, проходивший у Графской пристани, фактически, стал продолжением сегодняшней внеочередной сессии горсовета, и тема его звучала так же, как единственный вопрос повестки дня сессии: «Об общественно-политической ситуации в Украине и городе Севастополе».

В нем приняли участие депутаты горсовета и районных советов от Партии регионов, ПСПУ, КПУ «Русский блок», а также их сторонники. Участники митинга поддержали решение сессии относительно обращения первого Президента Украины к действующему главе державы, подвергли критике руководство местной исполнительной власти, которое, по словам выступавших, является «ставленниками оранжевых».

Второй митинг, собравший, по оценке правоохранителей, как и первый, около 800 человек, назывался «Русский политический форум Севастополя». Часть его участников держала в руках российские государственные флаги, а также транспаранты «Нет угольному терминалу!», «Горсовет - в отставку!» и другие.

Выступившие на форуме подвергли критике городской совет и его главу Валерия САРАТОВА, «как не оправдавших надежд севастопольцев». Выступления чередовались с громко звучавшим из усилителей «Легендарным Севастополем», из-за чего участникам соседнего митинга было плохо слышно «своих» выступающих.

Общественный порядок в ходе этих мероприятий обеспечивали представители УВМД Украины в городе Севастополе, выстроившиеся двумя цепочками между митингами. Действиями подчиненных лично руководили несколько полковников милиции УМВД.

По данным правоохранителей, оба митинга прошли без эксцессов.