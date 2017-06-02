Введение е-декларирования для общественных организаций выглядит как запугивание - президент Transparency International

Президент Transparency International Хосе Угас считает, что законодательство, которое обязывает представителей общественных организаций и их подрядчиков декларировать собственные доходы, выглядит как запугивание. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

Он также добавил, что нельзя давить на НАБУ..

"Когда антикоррупционные общественные организации, как Transparency International Ukraine или Центр Противодействия Коррупции, вынуждены сообщать о своих доходах в е-декларациях, – это однозначно звучит как запугивание. Почему парламент и политические силы в Украине пытаются притеснять и атаковать антикоррупционные ГО? Что-то странное происходит там. Какая-то неведомая сила пытается ущемлять деятельность НАБУ, атаковать антикоррупционные ГО", - заявил Угас.

Угас также отметил, что организация требует от ГПУ открыть реестр, чтобы он мог прозрачно сообщать гражданам и организациям о том, сколько расследований, на каком этапе эти расследования, кого и за какой тип преступления расследуют и тому подобное.

«Мы не видим важных и громких расследований в отношении чиновников высокого ранга или относительно влиятельных и состоятельных людей, замешанных в коррупции, – кроме двух фигур, которые были арестованы и освобождены под залог в течение нескольких последних недель», - отметил он.

«Это позволит отслеживать продвижение дела. И мы имеем предварительное согласие на открытие такого реестра в ближайшем будущем», - добавил он.

По его словам, после трех лет нет заметных результатов в борьбе с коррупцией в Украине.

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Как сообщал УНИАН, комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужниекс призвал отменить поправку к проекту закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (№ 6172) относительно представления электронных деклараций представителями общественных объединений, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

По его словам, неправительственные организации фактически уже являются субъектом финансовой отчетности, а средства массовой информации должны платить налоги и подавать отчеты соответствующим налоговым органам.

23 марта Верховная Рада поддержала поправку к проекту закона о внесении изменения к статье 3 Закона "О предотвращении коррупции" (№ 6172) относительно представления е-деклараций представителями общественных объединений, исключив такую необходимость для представителей СМИ.