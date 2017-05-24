Совет Европы раскритиковал закон об е-декларациях: призвал отменить изменения по общественным объединений

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужниекс призвал отменить поправку к проекту закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (№ 6172) о подаче электронных деклараций представителями общественных объединений, занимающихся антикоррупционной деятельностью.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европе со ссылкой на письмо Мужниекса заместителю главы Администрации президента Украины Дмитрию Шимкиву.

Комиссар предложил украинским властям устранить недавно принятые законодательные положения, которые обязывают представителей гражданского общества и привлеченных к борьбе с коррупцией активистов декларировать их состояние таким же образом, как это делают государственные служащие и чиновники.

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"Я обеспокоен, что принятые в марте 2017 года изменения выделяют антикоррупционные неправительственные организации, их сотрудников и других лиц, которые работают в сфере борьбы с коррупцией, включая журналистов, занимающихся расследованиями, делая их субъектом дополнительных и лишних требований по подаче документов", - заявил Мужниекс.

По его словам, неправительственные организации фактически уже являются субъектом финансовой отчетности, а средства массовой информации должны платить налоги и представлять отчеты соответствующим налоговым органам.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада поддержала поправку к проекту закона о внесении изменения в статью 3 Закона "О предотвращении коррупции" (№ 6172) о подаче е-деклараций представителями общественных объединений, исключив такую необходимость для представителей СМИ.