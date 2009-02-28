В Греции из-под ареста освобождено судно Укрречфлота "Василь Боженко"

Судно „Василь Боженко” украинской судоходной компании „Укрречфлот” вчера освобождено из-под ареста и следует согласно определенному курсу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию, полученную от посольства Украины в Греческой Республике.

Как сообщал УНИАН, в Греции на острове Крит в порту г. Ираклио 25 февраля турецкой компанией „Beyaz Marti Petrol Ticaret Ve Denizcilik LTD STI” в связи с задолженностью по оплате горючего арестовано судно „Василь Боженко” украинской судоходной компании „Укрречфлот”.