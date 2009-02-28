Кинах: Украина будет наращивать сотрудничество в рамках СНГ

Украина уделяет важное значение экономическому сотрудничеству со странами Содружества Независимых Государств и будет продолжать развитие отношений с ними.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 27 февраля в ходе Форума лидеров бизнеса государств СНГ «Объединение – стратегия развития» глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

«Мы уделяем важное значение дво- и многосторонним направлениям сотрудничества в рамках СНГ», - заявил он. В качестве подтверждения своих слов А.КИНАХ сообщил, что в 2008 году рост товарооборота Украины с Россией составил плюс 19%, с Беларусью - плюс 63%, Казахстаном – 64%.

«Этот перечень можно продолжить, поэтому мы и в дальнейшем будем наращивать работу по формированию современных, равноправных взаимовыгодных отношений на всем постсоветском пространстве», - пообещал глава УСПП.

Он также заявил, что государствам СНГ необходимо уделять серьезное внимание инновационному развитию экономик. «Вопросы энергоемкости ВВП, структуры экономики, производительности труда – они будут определяющим», - сказал А.КИНАХ.

В качестве примера он назвал Украину, где 40% ВВП занимает всего две отрасли – химическая и металлургическая, а в структуре экспорта – все 60%. «Это очень несовершенная структура экономики, сильно зависит от внешней конъюнктуры, энерго- и трудоемкая», - считает глава УСПП.

«Инновационными разработками надо заниматься – это наше будущее, это наше место в мировой системе разделения труда, и я уверен, что страны СНГ имеют право быть не просто сырьевыми придатками», - сказал А.КИНАХ.

Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей призвал не потерять уникальность отношений, в том числе – экономических, сложившиеся в странах СНГ.

«Это мощный фундамент взаимных симпатий, доверия, опыта кооперации и другого. На этом фундаменте, который формировался не один десяток лет, мы должны продолжать строить уже современные отношения, основанные на равноправных, рыночных отношениях», - заявил он.