Карпачева не верит, что ее подчиненные способны убить лосенка

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА называет клеветой информацию о задержании в чернобыльской 30-километровой зоне за браконьерство двух должностных лиц Главного управления секретариата украинского омбудсмана.

Об этом говорится в ее заявлении, переданном УНИАН.

«Находясь в городе Одессе в рабочей поездке, связанной с защитой прав моряков, в частности экипажей судов "Леманн Тимбер" и "Фаина", решительно заявляю: отмеченная информация носит откровенно клеветнический характер. Все сотрудники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 27 февраля, как и всегда в рабочее время, исполняли свои служебные обязанности”, - заявляет Н.КАРПАЧЕВА.

Кроме того, подчеркнула она, ее подчиненные не только защищают права людей, но и бережно относятся к природе и априори не могут быть причастными к «позорному сюжету, обнародованному средствами массовой информации с подачи МВД Украины».

Как сообщалось, сегодня УНИАН в Министерстве внутренних дел заявили о задержании в чернобыльской 30-километровой зоне двух должностных лиц Главного управления секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Согласно информации собеседника агентства, в багажнике их автомобиля был выявлено и изъято мясо лосенка, которого задержанные застрелили из карабинов, зарегистрированных в Киеве.

В МВД также добавили, что у задержанных изъято удостоверение сотрудников института омбудсмана. Проверка на подлинность удостоверений устанавливается.