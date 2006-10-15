Луценко уйдет в отставку... но не так быстро

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что когда-то пойдет в отставку, но не так быстро, как это кому-то хочется. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции во Львове, куда прибыл для участия в торжественной присяге курсантов-первокурсников Львовского государственного университета внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что хотя он и не намерен уходить с должности министра, однако слово Президента Украины будет для него в этом вопросе окончательным . «Как скажет Президент – так и будет», - сказал министр.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, во время его последней встречи с Виктором ЮЩЕНКО, Президент отметил, что возможности его работы в Кабинете Министров еще не исчерпаны. «В.ЮЩЕНКО считает возможным мое продолжение работы в правительстве. И я также», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Каждый чиновник когда-то идет в отставку, и я тоже когда-то пойду, но не так быстро, как на это надеются некоторые мои недоброжелатели», - отметил министр внутренних дел.