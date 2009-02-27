Ющенко: жертвами трагедии села Гута Пеняцкая стали и украинцы, и поляки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что жертвами трагедии села Гута Пеняцкая стали и украинцы, и поляки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она напомнила, что завтра, 28 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку во Львовскую область. Главная цель поездки – встреча с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНЬСКИМ и совместное с ним участие в мероприятиях по случаю 65-й годовщины трагедии села Гута Пеняцкая, где в феврале 1944 года была проведена карательная операция против местных жителей.

Главы двух государств возложат венки к памятнику погибшим жителям села и примут участие в молебне. После завершения молебна запланированы выступления В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКОГО.

Также в этот день президенты примут участие в мероприятиях по увековечению памяти жертв большевистских репрессий в городе Броды.

И.ВАННИКОВА отметила, что Президент Украины, оценивая польско-украинскую трагедию времен Второй мировой войны на примере Гуты Пеняцкой, исходит из того, что ее жертвами стали обе нации. Ведь ни украинцы, ни поляки не имели на то время собственных государств и были вынуждены искать поддержки третьих стран. В итоге два народа стали заложниками амбиций тоталитарных режимов – гитлеровского и сталинского.

«Позиция Президента Украины заключается в том, что конфликт обескровил нации, и это позволило сталинскому режиму придушить оба национальных движения и утвердить на землях обоих народов тоталитарную систему», – сказала пресс-секретарь главы государства.

Она также добавила: В.ЮЩЕНКО убежден, что желание украинцев и поляков подать друг другу руку дружбы и снять исторический груз сильнее боли минувших трагедий.

«Две страны поддерживают идею примирения и стремятся оставить историю историкам, а хорошие отношения – народам. Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев и поляков помнить слова Папы Римского Иоанна Павла II, который призывал оба народа простить несправедливость и извиниться за собственные порочные поступки», – заметила И.ВАННИКОВА.

По словам главы государства, умение прощать и просить прощения, несмотря на драматические и болезненные страницы истории, – единственный путь к искреннему добрососедству и крепкой украинско-польской дружбе.

«Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина и Польша – стратегические партнеры, способные оставить груз конфликтов и трагедий в прошлом и уверенно шагать в будущее», – подчеркнула пресс-секретарь Президента.