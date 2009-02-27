Януковича подкосил грипп?

Лидер Партии регионов Виктор Янукович не смог принять участия в совещании президента с руководителями государства в пятницу из-за болезни.

Об этом пишет Обком со ссылкой на источники.

"У Виктора Федоровича третий день высокая температура и он прислал вместо себя Азарова", - сказал собеседник.

В свою очередь "регионалка" Анна Герман в комментарии "Украинской правде" сказала, что не знает точно, почему Янукович принял решение не идти на совещание к президенту.

"Возможно, заболел, потому что Виктор Федорович чувствовал себя на этой неделе не лучшим образом. Я не могу говорить за лидера, но уверена, что в ближайшие дни он выскажет свою позицию", - сказала она.

"Могу лишь сказать, что власть уже потеряла время, когда можно было прислушаться к оппозиции и вместе спасти страну", - добавила Герман.

По ее мнению, "сейчас уже поздно искать выход из ситуации в объединении усилий между президентом и премьером".

"Сейчас их надо отправить в отставку, ведь поздно садиться за круглые столы с оппозицией, уже надо меняться с оппозицией креслами, отдав управление государством профессиональным и ответственным людям", - сказала Герман.

Как известно, на совещании у президента Виктор Ющенко, премьер Юлия Тимошенко и спикер Владимир Литвин договорились направить в МВФ письмо с общим видением антикризисных мер.