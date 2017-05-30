В правительстве пояснили, что ждет Украину после полного вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС

Вице-премьер по евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала ратификацию Нидерландами Соглашения об ассоциации победой прогресса над популизмом. Об этом она написала в Твиттере.

"Мы приветствуем мудрое и дальновидное решение Сената Нидерландов. Окончательная ратификация соглашения – это важная победа прогресса над популизмом" - написала Климпуш-Цинцадзе.

В офисе вице-премьера рассказали, что после передачи ратификационных документов в Брюссель, ассоциация Украина – Европейский Союз будет утверждена Советом ЕС, и Соглашение начнет действовать в полном объеме, а не в режиме временного применения, как до сих пор.

"Во-первых, начинает действовать статья 1 Соглашения: устанавливаются отношения ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме важного символического значения, сегодняшнее решение открывает для нас еще больше возможностей для практической политического и экономического сотрудничества", - говорится в сообщении офиса на странице в Facebook.

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Кроме того, начинается применение частей соглашения, которые предусматривают более тесное сотрудничество в ряде отраслей: здравоохранение; развитие малого и среднего бизнеса; космос; бюджетная политика и внутренний контроль; налогообложение; корпоративное управление и другие.

"Когда закончатся все формальности, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС станет полноценным международным договором. Это открывает большое окно возможностей и для нас, и для Евросоюза. Должны максимально воспользоваться этим", - заявили в офисе вице-премьера.

Как сообщал УНИАН, сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.