Активисты назвали непрозрачным конкурс в Совет общественного контроля НАБУ

Представители общественных организаций со всей Украины пришли под стены НАБУ, с требованием включить их членов, которых незаконно не зарегистрировали в качестве кандидатов в члены Совета общественного контроля НАБУ. Об этом сообщает "Канал 24".

Активисты считают, что как минимум десяти кандидатам было отказано по формальным причинам.

«У нас было написано в обосновании отказа, что ГО «Агентство общественной журналистики МОСТ» - известная херсонская организация, не является антикоррупционной. Это что, ООО, и у нас какой-то не такой КВЭД?», - прокомментировал ситуацию активист органазиции МОСТ Александр Савич.

«Чтобы попасть в совет общественного контролю при НАБУ нужно в статуте иметь деятельность связаную с коррупцией», - цитирует отказ председатель правления общественной организации «Философия сердца» Юлия Грига. Также одна из причин отказа - ей всего лишь 28 лет. По словам исполнительного директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина организация «Философия сердца» «не смотря на философское название одна из самых известных антикоррупционных организаций Винницы»

Как сообщил канал 112 Украина, представитель НАБУ предложил ативистам определить трех представителей и зайти на разговор к руководству НАБУ, но при одном условии: что на этой встречи не будут присутствовать пресса и телекамеры. Антикоррупционеры ответили, что на такие условия они не согласны, поэтому встречи не будет и они будут ждать официального ответа"

Напомним, 10 мая НАБУ объявило конкурс на формирование Совета общественного контроля в своем ведомстве. Необходимо набрать 15 человек, деятельность которых связана с антикоррупционной. Выбирать их нужно 31 мая. Украинцы смогут открыто голосовать за кандидатов на официальном сайте НАБУ. И по информации самого НАБУ, уже зарегистрировалось 56 кандидатов от 35 общественных организаций, но семь организаций заявили о том, что этот процесс происходил непрозрачно

Активисты общественных организаций "Правый сектор Подол", "МОСТ", Степь, "Философия Сердца" и других потребовали у руководства Национального антикоррупционного бюро вернуть их кандидатов к участию в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля при НАБУ.