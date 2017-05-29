В Берлине завтра встретятся заместители глав МИД стран "нормандской четверки"

Заместители министров иностранных дел стран "нормандской четверки" завтра проведут встречу в Берлине. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Германии. Об этом сообщает Reuters.

"Заместители министров иностранных дел из Германии, Франции, Украины и России встретятся в Берлине во вторник, чтобы обсудить кризис в Украине в формате нормандской группы", - сообщил представитель ведомства.

Читайте такжеВстреча лидеров "нормандской четверки" ожидается после согласования графиков – Геращенко

Как известно, сегодня в Париже встретятся президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. Как заявили в Кремле, президент России летит в Париж с «хорошо известной» позицией в отношении Украины и оценивает с «пессимизмом» позицию Украины относительно Минских соглашений.