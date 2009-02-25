Россия рассекречивает документы о Голодоморе

Голод 1930-34 годов в СССР являлся следствием преступной политики сталинского окружения и лично Сталина по отношению к СССР в целом, а не только лишь по отношению к Украине, заявил на пресс-конференции в РИА Новости руководитель Федерального архивного агентства России Владимир Козлов.

По его словам, политизация проблемы голода в СССР в 30-х годах и ее сведение в Украине к рамкам геноцида украинцев, заставила экспертов приступить к масштабной работе по выявлению в архивах России, Белоруссии, Казахстана документов, связанных с этой историей.

"Голод явился результатом ошибок и просчетов политического курса тогдашнего руководства страны в осуществлении коллективизации. И главную ответственность за это несет сталинское руководство и лично Сталин. Но, конечно, никто не планировал никакого голода", - рассказал Козлов, представляя сборник рассекреченных документов "Голод в СССР. 1930 - 1934".

В издании содержатся предварительные итоги работы историков и архивистов, которые будут опубликованы в конце 2009 года в трехтомном сборнике "Голод в СССР".

В итоговом исследовании будут обнародованы более 6 тысяч документов - материалы ЦК ВКП(б), государственных и советских учреждений, органов ОГПУ-НКВД, а также, письма простых трудящихся в органы власти и прессу, которые, по словам руководителя Федерального архивного агентства, "представят очень подробное освещение голода".

Он подчеркнул, что не обнаружен ни один документ, подтверждающий концепцию "голодомор - геноцид" в Украине или хотя бы намек в документах на этнические мотивы случившегося. По его словам, "абсолютно все документы свидетельствуют, что главным врагом советской власти в то время был враг не по этническому, а по классовому признаку".

Со своей стороны, историк Виктор Кондрашин считает, что по предварительным данным от голода в 1932-34 годах по всей стране погибло минимум 5 миллионов. А в целом, по его словам, за весь период, "до 7 миллионов наберется", из которых, минимум 3 миллиона - в Украине.

Академик РАН Валерий Тишков отметил, что Россия только выиграет в результате публикации этих данных, "потому что для всего остального мира ведущей, навязанной версией является политизированная интерпретация части украинских историков".

На его взгляд публикация подобных документов не может нанести ущерб современному образу России. "Сталинскому режиму вынесено еще одно историческое обвинение в его несостоятельности", - заключил он.