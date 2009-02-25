У Стельмаха впереди еще две недели отпуска

На сегодняшний день председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ еще находится в отпуске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы НБУ, и.о. председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ на пресс-конференции.

По его словам, председатель Нацбанка является госслужащим, и, в соответствии с законодательством, у В.СТЕЛЬМАХА осталось еще две недели отпуска.

При этом А.ШАПОВАЛОВ отметил, что Конституционный Суд Украины принял к рассмотрению конституционное представление Президента Украины по поводу назначения и увольнения председателя НБУ.

Как сообщал УНИАН, председатель НБУ В.СТЕЛЬМАХ находится в отпуске с 15 января 2009 г.

26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обжаловал это решение в Конституционном Суде.

19 февраля Конституционный Суд Украины начал в форме устного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению Президента Украины об официальном толковании положения пункта 18 части 1 статьи 85 Конституции Украины.

Президент просит Конституционной Суд Украины разъяснить: является ли основанием для освобождения от должности председателя Национального банка Украины решение Верховной Рады Украины, принятое при отсутствии представления Президента Украины; допускается ли прекращение пребывания в должности председателя Национального банка Украины – увольнение иным способом, кроме как по предоставлению Президента Украины.