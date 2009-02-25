Эксперт позавидовал внукам Кравчука

Ряд политологов считают, что заявление Леонида КРАВЧУКА по поводу добровольной отставки Виктора ЮЩЕНКО с должности Президента Украины не будет иметь практической реализации.

В частности, по просьбе Центра политического консалтинга прокомментировать данную ситуацию директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отметил: "Здесь трудно сказать, насколько это личное заявление, насколько это продиктовано интересами среды, с которой сейчас солидаризировался Леонид Макарович, но в действительности опыт Леонида Макаровича может быть достаточно ценным, опыт даже того, как можно достойно уйти".

В то же время К.БОНДАРЕНКО думает, что "В.ЮЩЕНКО вряд ли прислушается к Леониду КРАВЧУКУ, как и раньше не прислушивался к чьим-либо предложениям. Вряд ли возможны какие-либо дальнейшие действия. Какие могут быть действию? Импичмент в принципе невозможен как форма, и не потому, что законодательно не подкреплен, а потому, что сама процедура импичмента длится не меньше года, а у В.ЮЩЕНКО осталось меньше года до окончания президентской кампании».

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ считает, что первый Президент Украины Л.КРАВЧУК, "наверное, единственный в украинском политикуме человек, который имеет моральное право на то, чтобы делать такие заявления. Именно в 1994 году в результате договоренности и согласия Л.КРАВЧУКА были проведены досрочные парламентские и президентские выборы. То есть, он стал политиком, который не цепляется за власть любыми средствами. Тогда этот шаг смог определенным образом разрядить политический кризис в государстве, хотя Леонид Макарович и проиграл своему оппоненту на выборах в 1994 году".

И.ЖДАНОВ также не думает, что адресат - нынешний глава государства В.ЮЩЕНКО, каким-то образом отреагирует на заявление Л.КРАВЧУКА. "Будет или молчание, игнорирование, или просто будет какое-то нейтральное заявление наподобие того, что Президент будет исполнять свои обязанности до конца конституционного срока. Не думаю, что в поддержку таких заявлений будут какие-то массовые акции протеста, потому что деятельность Виктора Андреевича сейчас достаточно делегитимизирована, его уровень поддержки в обществе составляет не больше 2-4% граждан. Поэтому, скорее всего, такое заявление Л.КРАВЧУКА будет воспринято положительно в обществе, однако к активным действиям граждане вряд ли перейдут", - считает эксперт.

"Я не думаю, что кто-то выигрывает от такого заявления Л.КРАВЧУКА. Заявление знаковое, но практических последствий оно, к сожалению, не будет иметь. Там же призыв был к добровольной отставке, вряд ли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО согласится на такой сценарий», - отметил И.ЖДАНОВ.

Директор политических программ Центра политического консалтинга Олег ПРОЦЕНКО отметил "высокий артистизм и интонацию, с которой Леонид Макарович КРАВЧУК прочитал подготовленный текст. То есть, если дедушке приходилось читать внукам сказки, то им можно только по доброму завидовать. Однако, с другой стороны, все это имеет глубокий психологически-политический подтекст. Леонид Макарович – бывший Президент страны, который не довел свой срок в должности до конца. Это дает ему большое моральное преимущество обращаться с соответствующим требованием к В.ЮЩЕНКО. И выгодно отличает от авторов аналогичных политических обращений со стороны, скажем, коммунистов и других".

По словам О.ПРОЦЕНКО, Л.КРАВЧУК, "хотя и принимал участие в политической суматохе после своего президентства, все же остается едва ли не единственным моральным аристократом среди украинского политикума. И именно на это делалась ставка при подготовке этого обращения. Его суть – морально вытолкнуть В.ЮЩЕНКО с политического поля. Это сигнал нынешнему Президенту от политических элит наподобие красной карточки в футбольном матче".

Институализируется ли это в процедуру импичмента – о которой уже неоднократно вспоминалось – не имеет особого значения, отмечает эксперт. "Более того, наиболее лучший выход для антиющенковской части политической элиты – это не досрочные выборы, а моральное отстранение Президента от нынешних политических процессов, а следовательно - снятие его с возможного баллотирования на второй срок. Словом, все это, по их мнению, имеет целью уничтожение одного из возможных центров притяжения 2010 года, а следовательно - привносит хоть какой-то минимальной ясности в политическое пространство, которая позволяет многим игрокам очерчивать новые стратегии и тактики на будущее", - считает О.ПРОЦЕНКО.

Директор политико-правовых программ Центра имени Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отмечает: «Если говорить о содержании выступления, о том, к чему призывал Леонид Макарович действующего Президента, то можно говорить о том, что такое предложение не разрешает ситуацию в целом. Нынешний политический кризис в Украине имеет не только природу политической конкуренции между Президентом и премьером, и не только это порождает конфликт. Есть и институционная подоплека конфликта – это, в первую очередь, та видоизмененная Конституция, которая закладывает основы возникновения постоянных пересечений сфер компетенций между Кабинетом Министров и Президентом Украины".

По его мнению, нормальный выход из ситуации может быть не только через смену персоналий, которые находятся у власти, а в первую очередь через ликвидацию тех системных предпосылок, которые приводят к возникновению этих конфликтов, то есть через формирование Конституции и устранение тех позиций.

По словам Ю.ЯКИМЕНКО, "сама идея проведения досрочных президентских выборов менее чем за год до очередных и в условиях конфликтности в системе власти может обострить не только социально-экономическое, но и общественно-политическое противостояние. Я думаю, это не самый лучший выход. Хотя, конечно, из своего собственного политического опыта первый Президент Украины может делать свои собственные выводы и затем использовать их в качестве рекомендаций своим преемникам. Само же заявление будет иметь такие последствия, которые мы уже имеем, то есть оно стало предметом публичного обсуждения".

Эксперт думает, что "дальше этого не пойдет, потому что для того, чтобы эта инициатива была реализована в жизнь, нужно, чтобы она внедрялась ведущими политическими силами, в частности теми, которые представлены в парламенте. Леонид Макарович в данном случае представляет самого себя, и это его личное мнение".

"Что же касается реальных действий, направленных на проведение досрочных президентских выборов, то, по моему мнению, в парламенте сейчас нет критической массы, которая способна была бы реализовать эту идею", - считает Ю.ЯКИМЕНКО.