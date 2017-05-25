Украина станет неотъемлемой частью обсуждений на встрече лидеров стран НАТО – глава миссии

На встрече глав стран-членов НАТО сегодня в Брюсселе тема Украины будет неотъемлемой частью обсуждений.

Об этом украинским журналистам заявил и.о. руководителя Миссии Украины при НАТО Егор Божок, сообщается на странице миссии в Facebook.

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«Тема Украины станет неотъемлемой частью обсуждения вопросов во время заседания глав государств и правительств стран-членов НАТО 25 мая в Брюсселе», - отметил он.

Как сообщалось, сегодня, 25 мая, в Брюсселе состоится встреча глав правительств и глав государств-членов Североатлантического альянса, в которой впервые примут участие президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.