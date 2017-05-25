Суд выпустил экс-начальника Дарницкой налоговой Киева под залог

Печерский районный суд Киева назначил бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченко меру пресечения в виде залога в размере 1 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экс-чиновник должен внести деньги на протяжении 5 дней.

Если залог не будет внесен, прокуратура может обратиться в суд по поводу изменения меры пресечения. В случае Кравченко процессуальных обязательств на время следствия, сумма залога будет взыскана государством.

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Юрий Кравченко - бывший начальник налоговой администрации Дарницкого района Киева. Теперь, по его словам, работает в Фонде социального страхования.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге в Киеве заявил о проведении силовиками масштабной антикоррупционной спецоперации. В частности, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров провели 454 обыска в 15 областях Украины, с одновременным задержанием ряда лиц.

Задержанных начали сразу же доставлять в суд для избрания им меры пресечения. Спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностных лица налоговых органов в регионах.