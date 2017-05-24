"Любое давление, шантаж, угрозы не пройдут" - Пашинский о закупке систем связи для ВСУ

Для обеспечения украинской армии современными средствами связи нужно 32 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте "Народного фронта".

Как пояснил в своем выступлении представитель Генерального штаба, генерал-майор, начальник войск связи ВСУ Владимир Рапко, "согласно государственной программы развития до 2020 года, теоретически, выделили почти 4 млрд грн".

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"За бюджет, выделенный Главному управлению связи, новейшими средствами связи можно переоборудовать только батальон. А поскольку у нас их много, то пока мы будем переоборудовать, например, сороковой батальон, то, что было в первом батальоне, можно будет выбрасывать, или сдать в музей", - пояснил представитель Генштаба.

Соответственно, согласно экономическим факторам, техническим характеристикам и подходу к клиентам, руководство ВСУ считает, что рации турецкой фирмы Aselsan лучше подходят Украине в нынешних условиях, чем технические средства связи, предложенные израильской фирмой Elbit Systems.

Впрочем, как отмечалось на заседании комитета, несмотря на согласование закупок турецкой радиосвязи в государственном оборонном заказе на 2017 год, все эти договоренности стали объектами политических торгов и спекуляций.

"После публикации журналистов на сайте нашего комитета было объявлено о проведении заседания комитета с такой повесткой дня. Сразу же пророссийские СМИ, телеканал "ИНТЕР" начали рассказывать о коррупции, о предательстве, о том, что Пашинский лоббирует турецких производителей, а Elbit Systems лучшие", - рассказал об освещении в СМИ закупки раций Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Наш комитет лоббирует и будет лоббировать Вооруженные Силы Украины! И любое давление, шантаж, угрозы не пройдут. Как только компания Elbit Systems даст лучшие технические условия - все будут лоббировать эту компанию. Вопрос не в компании - вопрос в государственных интересах", - отметил глава оборонного комитета.

"Учитывая колоссальную сумму, а это более миллиарда долларов на связь, - мы должны искать идеальное соотношение цены и качества. Мы должны находить ответы на вопросы безопасности этой связи и гарантию, что мы потом сможем воспроизводить эту связь нашими специалистами с тех технологий, которые мы получим", - подчеркнул Пашинский.