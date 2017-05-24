Эксперты назвали безвиз самым большим достижением Порошенко за три года при власти

Самым большим достижением президента Петра Порошенко за три года у власти является безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом.

Как свидетельствуют результаты опроса экспертов, который провел Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, так считают 50 из 65 опрошенных экспертов.

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В то же время 19 экспертов, среди достижений назвали продление санкций против России и сохранение антироссийской коалиции, 12 - усиление обороноспособности и продолжение реформ ВСУ, 10 - относительную стабилизацию политической ситуации, недопущение острого политического кризиса, отсутствие внеочередных выборов ВР, еще 10 - стабилизацию ситуации на фронте, отсутствие полномасштабных военных действий.

Опрос «Третий год президента Петра Порошенко» был проведен в период 17-23 мая 2017 г. Всего было опрошено 65 экспертов.