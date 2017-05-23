Медикам в оккупированном Луганске запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что медикам во временно оккупированном Луганске контролируемые Россией боевики запретили общаться с наблюдателями.

Об этом говорится в отчете миссии.

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"21 мая команда СММ посетила луганскую городскую больницу № 2 для уточнения сообщений о случае в подконтрольном «ЛНР» с. Обозное (18 км севернее Луганска), где якобы пострадал мирный житель. Медработники сообщили, что СММ должна получить письменное разрешение от представителей «ЛНР», чтобы иметь возможность уточнить информацию об этом случае", - говорится в отчете.