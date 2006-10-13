Мороз считает естественным состоянием противоречия между Кабмином и Президентом

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ считает «естественным состоянием» противоречия между Кабинетом Министром и Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, по словам А.МОРОЗА, между Кабмином и Президентом Украины, как институтами власти, противоречия возникают и будут возникать, и «это естественное состояние».

В то же время председатель ВР подчеркнул, что «между Президентом Украины и премьер-министром разногласий нет и войны никакой не было». По его словам, были конфликты, которые провоцировались чиновниками в том или ином ведомстве.

А.МОРОЗ подтвердил, что сегодня в Секретариат ВР поступил законопроект о Кабинете Министров Украины, в котором выписаны функции КМУ. (Свой вариант проект закона „О Кабинете Министров Украины” направило сегодня на рассмотрение ВР правительство – УНИАН) .

А.МОРОЗ считает, что принятие законопроекта о Кабмине четко распишет функции правительства. По его словам, если нужно будет дополнительно принять законодательные акты по поводу функций Президента и его институтом, то «мы это обязательно выпишем».

Но, в то же время, А.МОРОЗ подчеркнул, что на сегодняшний день в Конституции Украины четко выписаны функции Президента.