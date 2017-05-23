На Житомирщине депутат в е-декларации приуменьшил свой доход на полмиллиона, прокуратура ведет расследование

В Бердичеве Житомирской области вчера, 22 мая, прокуратура начала расследование в отношении подачи депутатом горсовета недостоверных сведений в электронной налоговой декларации. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Бердичевской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту представления субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций органа местного самоуправления, по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что депутат Бердичевской городского совета внес заведомо недостоверные сведения в декларации за 2016 год.

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В частности, в декларации депутат отметил, что в течение отчетного периода от занятия предпринимательской деятельностью он получил всего 170 тыс. грн дохода. В то же время, согласно представленной им налоговой отчетности, объем выручки от предпринимательской деятельности депутата превышает 740 тыс. грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит следственный отдел Бердичевского отдела полиции Главного управления Нацполиции в области, процессуальное руководство осуществляет местная прокуратура.