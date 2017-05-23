Депутаты зовут Луценко в Раду отчитываться

Народные депутаты поддержали предложение о приглашении завтра в парламент генерального прокурора Юрия Луценко. Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовал 241 народный депутат из 367, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что Луценко приглашен для выступления в Верховной Раде на 12.30.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Луценко публичного отчета в парламенте по итогам года работы на посту генпрокурора.

12 мая Луценко опубликовал на своей странице в Facebook инфографику с достижениями за год его работы на посту генпрокурора. 19 мая он заявил, что планирует отчитаться в Верховной Раде 24 мая.

Луценко был назначен генеральным прокурором Украины 12 мая 2016 года.