В Кремле подтвердили, что Путин летит к Макрону: будут обсуждать и войну на Донбассе
Путин и Макрон обсудят урегулирование кризиса в Украине в Париже 29 мая.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 мая по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетит Париж. В ходе визита стороны обсудят урегулирование кризиса в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
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Во время переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
"Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулировании кризисов в Сирии и в Украине", - заявили в пресс-службе.
Также планируется, что Путин и Макрон совместно откроют выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию.