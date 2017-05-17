В российских тюрьмах удерживают в 10 раз больше украинцев, чем в Украине – граждан РФ

В Украине отбывают наказание 430 граждан России, в российских тюрьмах удерживают в 10 раз больше граждан Украины – более 4600 человек.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«На основе взаимодействия с украинским омбудсменом Лутковской из Украины получены полные списки российских граждан, которые были осуждены украинскими судами и отбывают наказание в Украине. По информации, направленной уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, их численность составляет 430 человек», - говорится в документе.

В то же время, по данным Федеральной службы исполнения наказаний России, по состоянию на 30 марта 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России отбывали наказание 4606 граждан Украины.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что точного списка россиян, задержанных в Украине, нет, но процесс согласования «обмена пленными» идет в рамках и вне рамок Минских соглашений.

22 апреля 2016 года уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сообщил, что в Украине предъявлены обвинения более чем 130 россиянам за участие в боях на Донбассе. «По нашим данным, более 100 человек сейчас российских граждан находятся в тюрьмах (в Украине - УНИАН). Более 130 российским гражданам предъявлены обвинения по политическим статьям в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе», - сказал Долгов.

По его словам, в результате «внутриукраинского конфликта» на Донбассе в тюрьмы Украины попали сотни граждан России.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что в Украине «пропадают без вести» россияне, приезжающие «навестить своих родственников».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.