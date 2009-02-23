Фонд Екатерины Ющенко извинился перед Ахметовым

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» перечислил на счет Благотворительного фонда «Детская больница будущего» 43 млн. 495 тыс. грн., что составляет 44,5% от общей суммы всех благотворительных поступлений. Об этом говорится в сообщении Благотворительного фонда «Детская больница будущего», текст которого размещен на сайте организации.

При этом Фонд "Детская больница будущего" обращает внимание, что "из-за неточности, допущенной во время пресс-конференции «Состояние реализации проекта по созданию и строительству Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка – «Детской больницы будущего»: успехи и проблемы», в ряде СМИ появилась неправдивая информация, связанная с невыполнением одним из крупнейших благотворителей взятых на себя обязательств".

"Сообщаем, что благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» выполняет все взятые на себя обязательства согласно договору, и перечислил на счет Благотворительного фонда «Детская больница будущего» 43 миллиона 495 тысяч гривен, что составляет 44,5% от общей суммы всех благотворительных поступлений", - отмечает Фонд "Детская больница будущего".

Фонд "Детская больница будущего" выражает благодарность Благотворительному фонду «Развитие Украины» за сотрудничество и помощь и приносит свои извинения "за это досадное недоразумение".

Справка УНИАН. На сайте "Детская больница будущего" размещена информация о том, что 19 февраля 2009 года прошла пресс-конференция на тему «Состояние реализации проекта по созданию и строительству Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка – «Детской больницы будущего»: успехи и проблемы». На этой пресс-конференции председатель Наблюдательного совета Фонда «Детская больница будущего» Андрей МИРОШНИЧЕНКО, в частности, сообщил, что "на счета Благотворительного фонда «Детская больница будущего» с конца 2006 года и до сегодня от физических и юридических лиц поступило 97 млн. 567 тыс. 037 грн. Сейчас на всех счетах Фонда находится 99 млн. 961 тыс. 966 грн. За это время были начислены проценты по депозитам в сумме 18 млн. 910 тыс. грн. На выполнение проект израсходовано 16 млн. 515 тыс. грн., подавляющая часть которых – около 15 миллионов – истрачены на проектные и изыскательские работы. Он подчеркнул, что расхождение между суммой задекларированных средств – более 262 млн. грн. – и имеющейся суммой является результатом взятых на себя определенными благотворителями обязательств, которые по разным причинам не выполнены либо еще подлежат выполнению, согласно заключенным договорам".

Проект «Детская больница будущего» курирует лично супруга Президента Екатерина Ющенко