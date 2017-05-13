Суд разрешил начать спецрасследование в отношении экс-министра финансов в Кабмине Азарова

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра финансов Юрия Колобова. Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда столицы, соответствующее постановление объявила сегодня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел.

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Таким образом, апелляционный суд отменил решение следственного судьи Печерского райсуда от 3 апреля 2017 года, которым прокуратуре было отказано в предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве от 25 марта 2015 года в отношении Колобова, которого обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 г. по материалам СБУ Генпрокуратура начала уголовное производство по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах бывшими чиновниками, среди которых Колобов. Установлено, что они незаконно выделили из госбюджета 220 млн грн на финансирование строительства выделенной телекоммуникационной сети специальной связи.

Также Колобов вместе с другими экс-чиновниками является фигурантом производства относительно незаконного выпуска облигаций внешней государственной ссуды для получения кредита от России (ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УКУ.

В начале марта 2015 года Колобова задержали в Испании. Генпрокуратура направила в Испанию запрос о его экстрадиции. Позже в ГПУ сообщили, что Испания отказала Украине в экстрадиции Колобова.

В мае 2016 г. в Генпрокуратуре заявили, что Колобов остается в международном розыске, несмотря на отказ Испании в его экстрадиции. Колобов возглавлял Минфин в 2012-2014 гг.