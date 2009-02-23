Где Ющенко будет праздновать день рождения
10:39, 23 февраля 2009Политика
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Президент взял один день в счет отпуска
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня взял один день в счет ежегодного отпуска, чтобы отпраздновать день рождения в семейном кругу, ведь сегодня ему исполняется 55 лет.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на пресс-секретаря Президента Ирину ВАННИКОВУ.
Сейчас В.ЮЩЕНКО с семьей находится в государственной резиденции «Синегора» (Ивано-Франковская область).
Пресс-секретарь сообщила, что завтра глава государства начнет рабочую неделю в Киеве.
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