В Житомире в рамках годовщины учебного центра десантных войск открыли волонтерскую часовню

В Житомире в рамках второй годовщины 199 учебного центра высокомобильных десантных войск Украины открыли волонтерскую часовню. Как передает корреспондент УНИАН, этот центр сформирован на территории 12 и 13 батальонов 95-й бригады, которая принимает активное участие в АТО.

Единственный в Украине учебный центр ВДВ в Житомире открыли два года назад, сейчас через него уже прошли более 6 тысяч десантников. Сегодня здесь, в 199-м учебном центре ВДВ, состоялся день открытых дверей.

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На плацу воинской части сотни военнослужащих продемонстрировали парад техники и строевую хода, а также показательные выступления. На мероприятии лучших военнослужащих наградили часами, нагрудными знаками и грамотами.

Кроме этого, на территории военного городка за средства волонтеров и меценатов открыли деревянную часовню. Рядом установили памятник в честь погибших военнослужащих Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.