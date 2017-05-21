Порошенко пообещал подписать закон о запрете "георгиевских" лент

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после получения из парламента подпишет закон о запрете изготовления и публичного использования так называемых "георгиевских" ленточек и о введении за это административной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

«Закон о запрете «георгиевских» ленточек я тоже подпишу, как только он поступит ко мне из Верховной Рады. Почему? Потому что это не символика Второй мировой, эта символика - символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь, и прямо сейчас, пока мы здесь, они целятся в украинских воинов», - подчеркнул он.

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«В конце концов, к сожалению, Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила эту ленту вне закона», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

Данным законом кодекс дополнен новой статьей 173, предусматривающей наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображение, публичное использование, демонстрацию или ношение ленты или ее изображение.

За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.