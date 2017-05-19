В СНБО надеются в несколько раз сократить украинскую аудиторию в российских соцсетях

В СНБО надеются сократить украинскую аудиторию российских социальных сетей в несколько раз. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров, передает "112 Украина".

"Если нам удастся сократить аудиторию в два-три-пять раз, то это ощутимый результат для нацбезопасности", - пояснил Петров.

В то же время, он подчеркнул, что в ведомстве не ставят за цель ограничить свободу слова или свободу граждан Украины.

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"Никаких попыток ограничить свободу выражения или свободу граждан Украины здесь у нас нет, мы именно исходим из того, что некоторые сервисы РФ составляют прямую угрозу нацбезопасности, поэтому мы ограничиваем их доступ. Если провести такую аналогию: скажем, является высокий уровень состояния аварийности на дорогах , государство устанавливает правила лишь пользования ремнями безопасности, автопроизводители даже ставят "заглушки", которые будут передавать, что вы не пристегнулись. Но всегда найдется "умник", который придумает "заглушку" или пристегнуть этот ремень сзади, ну это его личный выбор, жизнь и риск", - отметил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.

Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины. Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности с участием Нацбанка.

В Кремле заявили, что не забывают о "принципе взаимности" в связи с принятием решения о блокировании Украиной ряда российских Интернет-ресурсов.