Ехануров: для Украины афганская тематика очень болезненна

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подчеркивает, что никаких планов о направлении украинского военного контингента в Афганистан не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения заседания комиссии Украина-НАТО сегодня в Кракове.

Министр, в частности, прокомментировал заявления о намерениях Украины расширить свое присутствие в Афганистане в рамках операций НАТО.

«Во-первых, хочу сделать несколько предостережений. Для Украины афганская тематика очень болезненна, особенно сейчас, в эти дни, когда отмечалась 20-я годовщина вывода советских войск из Афганистана», - сказал он, и добавил, что о направлении Украиной в Афганистан военного контингента речь не идет.

Ю.ЕХАНУРОВ пояснил, что речь идет о расширении украинского военного присутствия в Афганистане за счет направления туда дополнительного количества военного персонала из состава офицеров Вооруженных Сил Украины.

В связи с этим Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что сейчас в Афганистане в составе литовского контингента проходят службу 10 украинских военнослужащих – военные врачи и штабные офицеры.

«Литовцы обратились к нам с просьбой дополнительно направить специалистов некоторых специальностей, которых у них нет», - сказал министр.

Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что сейчас в Минобороны этот вопрос изучается, и, скорее всего, в ближайшее время литовским партнерам будет дан положительный ответ.

Как известно, количественный состав украинского военного персонала регулируется указом Президента Украины, и не нуждается в дополнительном одобрении Верховной Радой.