Лавров представил свой новый хит - "визовая дискриминация" россиян в Крыму - посол

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о "визовой дискриминации" россиян в оккупированном Крыму. Об этом он сказал на заседании Комитета министров Совета Европы в Никосии, пишет на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба.

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"Только что с сольной программой выступил Сергей Лавров... Автор также представил свой новый хит "Визовая дискриминация россиян в Крыму", - говорится в его сообщении.

Кулеба отметил, что безвиз для Украины достал россиян до самых до глубин, "если они уже так запели". Кроме того, по его словам, это также много говорит и о настроениях в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Европарламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом.