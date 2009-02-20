У Кличко предостерегают: в проекте бюджета Киева - миллиардный дефицит

В проекте бюджета Киева на 2009 год заложен дефицит в больше чем миллиард гривен. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Бюджет в том виде, в котором он был предложен депутатам, принимать нельзя. Во-первых: он не реалистичен по наполнению. Приблизительно 11 миллиардов гривен предлагается собрать из налога на прибыль граждан. Это нереально, потому что в 2008 году было собрано меньше чем 10 миллиардов. Таким образом, более 1 миллиарда гривен будет недовыполнение бюджета по поступлениям», - отметил Дмитрий Андриевский.

Напомним, по словам политика, недовыполнение бюджета Киева в 2008 году по доходной части составляет 4 254 438 300 гривен, а по расходной – 5 757 902 700 гривен.