Луценко о лишении неприкосновенности Вилкула: "Я не стол заказов"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что для представления в парламент о лишении народных депутатов неприкосновенности нужны конкретные основания. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о требовании депутата от "Народного фронта" Юрия Березы внести в ВР представление о лишении депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула депутатской неприкосновенности.

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"Если есть конкретные факты — тогда есть представление. Я не стол заказов", - подчеркнул генпрокурор.

На вопрос о подаче на депутата от "Опоблоку" Николая Скорика, о возможности внесения которого ранее также шла речь, генпрокурор лишь повторил, что он - "не стол заказов".

Как сообщал УНИАН, 16 мая Юрий Береза призвал Луценко внести в Верховную Раду представление о лишении депутата от "Оппозиционного блока" Вилкула депутатской неприкосновенности, обвинив его в организации беспорядков в Днепре 9 мая. В результате столкновений пострадали ветераны АТО.

11 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что следователи прокуратуры Днепропетровской области Вилкула допросили как свидетеля по делу о беспорядков 9 мая.

Еще одного депутата от "Оппоблока", экс-председатель Одесской ОГА Скорика Генпрокуратура подозревает в причастности к организации избиения активистов Євромайдану 19 февраля 2014 года в Одессе.

В сентябре 2016 года Луценко заявил, что намерен внести в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности со Скорика.