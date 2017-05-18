Парубий убежден, что Крым будет освобожден от российских оккупантов
Сегодня в 12.00 Верховная Рада вместе со всей Украиной почтит минутой молчания жертв геноцида крымскотатарского народа.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что Крым будет освобожден от российских оккупантов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, выражая поддержку крымскотатарскому народу в день 73-й годовщины депортации.
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По словам Парубия, 18 мая 1944 года каратели НКВД депортировали крымских татар, и “сегодня в оккупированном Крыму словно бы повторяется история”. “Но я убежден, мы освободим Крым от российских оккупантов. Верю, что крымскотатарский народ снова будет дома в свободном украинском Крыму”, - подчеркнул Парубий.
Как напомнил председатель ВР, сегодня в 12.00 Верховная Рада вместе со всей Украиной почтит минутой молчания жертв геноцида крымскотатарского народа.