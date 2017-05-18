Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что Крым будет освобожден от российских оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, выражая поддержку крымскотатарскому народу в день 73-й годовщины депортации.

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По словам Парубия, 18 мая 1944 года каратели НКВД депортировали крымских татар, и “сегодня в оккупированном Крыму словно бы повторяется история”. “Но я убежден, мы освободим Крым от российских оккупантов. Верю, что крымскотатарский народ снова будет дома в свободном украинском Крыму”, - подчеркнул Парубий.

Как напомнил председатель ВР, сегодня в 12.00 Верховная Рада вместе со всей Украиной почтит минутой молчания жертв геноцида крымскотатарского народа.