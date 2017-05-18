Два российских истребителя СУ-24 пролетели возле голландского фрегата

Два российских истребителя СУ-24 16 мая трижды пролетели возле голландского фрегата Evertsen, идущим в Балтийском море.

Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

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Отмечается, что пролет не представлял угрозы, однако два истребителя ВВС. Швеции были подняты в воздух и сопроводили российские истребители.

Evertsen в настоящее время является частью первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Как говорится в сообщении, ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО ухудшилась в последние годы.