Запрет российских соцсетей является не цензурой, а борьбой за национальную безопасность - депутат

Народный депутат Украины Сергей Высоцкий (фракция “Народный фронт”) считает, что запрет российских социальных сетей не является цензурой, а борьбой за национальную безопасность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, комментируя указ президента, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсов Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С».

По словам Высоцкого, все заявления о том, что такое решение СНБО - это “караул, цензура, борьба с Интернетом, является чепухой”.

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В то же время депутат признает, что после разговоров с экспертами есть понимание того, что будет достаточно проблемно реализовать это решение.

По его словам, если какой-то провайдер откажется блокировать доступ к указанным в указе президента интернет-ресурсам, то формальных оснований наказать его за это в настоящее время нет.

Высоцкий не исключил, что в ближайшее время могут быть приняты подзаконные акты, в частности, решение правительства или законодательные инициативы президента к ВР, которые будут регулировать эти вопросы.

Депутат также отметил, что необходимость блокировки соцсетей представители украинских спецслужб объясняют тем, что «фактически массовые пророссийские манифестации, координация массовых пророссийских мероприятий по захвату админзданий на востоке Украины происходили через сеть «ВКонтакте».

Высоцкий также считает, что в случае закрытия российских соцсетей появится шанс для создания украинских соцсетей.