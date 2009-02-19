Конституционный Суд отказал Ющенко

Конституционный Суд Украины 11 февраля принял решение отказать в открытии производства по делу по предоставлению Президента Виктора ЮЩЕНКО о конституционности постановлений правительства о ликвидации Государственной службы лекарственных средств и ограничении наценок на лекарства.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

По данным Управления, КС отказал в открытии производства по делу в связи с нарушением Президентом пунктов 2 и 3 статьи 45 Закона Украины „О Конституционном Суде Украины" - несоответствием конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией и Законом Украины „О Конституционном Суде Украины", и неподведомственность Конституционному Суду вопросов, поставленных в конституционном представлении.

Таким образом, подчеркнули в Кабмине, с 11 февраля т.г. возобновлено действие постановлений правительства от 10 сентября 2008 г. № 827 „О ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения" и № 837 „Вопросы осуществления государственного контроля качества лекарственных средств", от 17 октября 2008 г. № 955 „О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения", от 19 ноября 2008 г. № 1022 „О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 10 сентября 2008 г. № 837 и от 17 октября 2008 г. № 955".

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие постановлений Кабинета Министров о ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и ограничения наценок на лекарства. Одновременно глава государства обратился к КС по поводу определения соответствия этих постановлений Конституции Украины (конституционности).

В письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО Президент отметил, что сегодня ситуация на национальном фармацевтическом рынке «вызывает чрезвычайную обеспокоенность». Следовательно, он вынужден остановить действие постановлений Кабинета Министров от 10 сентября «О ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения» и «Вопросы осуществления государственного контроля качества лекарственных средств» от 17 октября «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» и от 19 ноября «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 10 сентября 2008 г. №837 и от 17 октября 2008 г. №955».

По убеждению Президента, данные решения правительства были приняты без широкого общественного обсуждения и привлечения основных участников этого рынка и поэтому привели к сокращению общей номенклатуры лекарственных средств в аптеках, уменьшению доли доступных по цене препаратов, возникновению социальной напряженности в обществе.