Киевсовет займется бюджетом столицы

Сегодня Киевсовет вернется к рассмотрению проекта столичного бюджета на 2009 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, перед открытием сессии мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратится к киевлянам у стен столичной госадминистрации. Он намерен поблагодарить их “за поддержку” и выразить решительность относительно защиты прав киевлян “от притеснений центральной власти”, чтобы Киеву были возвращены “средства, которые сегодня так необходимы для реализации социальных программ”.