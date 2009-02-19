Киевсовет займется бюджетом столицы
09:29, 19 февраля 2009Политика
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Черновецкий обратится к киевлянам
Сегодня Киевсовет вернется к рассмотрению проекта столичного бюджета на 2009 год.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, перед открытием сессии мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратится к киевлянам у стен столичной госадминистрации. Он намерен поблагодарить их “за поддержку” и выразить решительность относительно защиты прав киевлян “от притеснений центральной власти”, чтобы Киеву были возвращены “средства, которые сегодня так необходимы для реализации социальных программ”.
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